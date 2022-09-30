Токио, , 09:11 — REGNUM По оценке экспертов японского правительства, тарифы на электроэнергию за прошедший год поднялись в стране примерно на 20% для бытового использования и на 30% — для промышленных потребителей. Об этом со ссылкой на министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуру 30 сентября сообщает агентство Kyodo.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Последними данными о ценах на электроэнергию Нисимура поделился с законодателями на слушаниях в одной из комиссий нижней палаты парламента. Правительство также предполагает, что весной 2023 стоимость электроэнергии может возрасти ещё на 20-30%.

По словам министра, такое подорожание электроэнергии обусловлено ростом цен на практически полностью закупаемый за границей сжиженный природный газ (СПГ) и угль. Нисимура подчеркнул, что правительство в настоящее время разрабатывает пакет экстренных мер, которые должны смягчить удар по экономике страны сложившейся ситуацией с энергоносителями.

Как сообщало ИА REGNUM, долгосрочный контракт на поставки СПГ с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» подписала японская энергетическая компания Tohoku Electric Power. Ранее подобные контракты с новым оператором «Сахалина-2» перезаключили японские компании Tokyo Gas, Kyushu Electric Power и JERA, которая является совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.

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