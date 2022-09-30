Гимнастка Листунова выиграла золото в личном многоборье на Спартакиаде
Казань, 30 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Российская гимнастка Виктория Листунова стала победительницей в личном многоборье на Всероссийской Спартакиаде. Соревнования проходят в Казани.
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Гимнастика
По итогам четырёх дисциплин результат Листуновой составил 115,798 балла.
Второе место заняла Ангелина Мельникова, набравшая 114,899 балла. Замкнула тройку Владислава Уразова с 110,998 балла.
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