Казань, 30 сентября, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Российская гимнастка Виктория Листунова стала победительницей в личном многоборье на Всероссийской Спартакиаде. Соревнования проходят в Казани.

geralt Гимнастика

По итогам четырёх дисциплин результат Листуновой составил 115,798 балла.

Второе место заняла Ангелина Мельникова, набравшая 114,899 балла. Замкнула тройку Владислава Уразова с 110,998 балла.

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