Пекин, 30 сентября, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Нормальное военное сотрудничество между Китаем и Россией направлено на совместное поддержание регионального мира и стабильности, в то время как шумиха вокруг «китайской угрозы» является не более чем спекуляцией, отметили китайские военные эксперты после того, как американские СМИ сообщили о наблюдениях совместного российско-китайского патрульного формирования вблизи Аляски и предположили о расширении российско-китайского влияния в Арктическом регионе, сообщает газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В сообщении, опубликованном 26 сентября со ссылкой на береговую охрану США, американское издание Stars and Stripes сообщило, что американский катер заметил группу китайских и российских судов недалеко от Аляски в Беринговом море, которая, как полагается, действовала как «объединенная группа надводных действий».

По данным американских СМИ, это было частью совместных китайско-российских военно-морских учений, в то время как командующий 17-м округом береговой охраны ВМС США, базирующимся на Аляске, Натан Мур заявил в пресс-релизе, что формирование действовало в соответствии с международными правилами.

Военные корабли Китая и России приступили ко второму совместному военно-морскому патрулированию в Тихом океане вскоре после стратегических учений «Восток-2022» под руководством России в начале этого месяца, говорится в пресс-релизе Министерства обороны России от 15 сентября. Во время патрулирования, которое является частью реализации программы военного сотрудничества между Китаем и Россией, военные корабли двух стран проведут совместное тактическое маневрирование, связь между кораблями в группе, а также учения с боевой артиллерийской стрельбой и полетами вертолетов корабельного базирования.

Это совместное военно-морское патрулирование является вторым для двух стран, поскольку военно-морские силы Китая и России сформировали совместную флотилию после китайско-российских совместных военных учений «Море-2021» в октябре прошлого года и прошли через Японское море, Западную часть Тихого океана и Восточно-Китайское море за семь дней в своих первое совместное морское патрулирование, отмечающее кругосветное плавание вокруг Японии.

Согласно публичным сообщениям, это также не первый случай, когда китайское военно-морское судно проплывает вблизи вод Аляски. 13 сентября 2021 года береговая охрана США сообщила, что 30 августа 2021 года ее корабли столкнулись с китайским военно-морским судном примерно в 80 км от Алеутских островов. Совместный поход военно-морских сил России и Китая соответствует международному праву и не направлен против третьих стран, сообщил во вторник газете Global Times военный эксперт на условиях анонимности.

«Его основная цель — повысить способность как России, так и Китая противостоять угрозам безопасности на море и совместно поддерживать региональный мир и стабильность», — сказал он.

Сообщая о наблюдениях за совместными российско-китайскими военно-морскими учениями, американские СМИ также высказывали предположения об «интересе Китая к арктическому региону», отмечая, что сотрудничество между Россией и Китаем в Арктике не отвечает интересам стран НАТО. Военный эксперт сказал Global Times, что такие аргументы являются клише, поскольку все виды деятельности Китая всегда использовались для раздувания теории «китайской угрозы».

С момента начала конфликта на территори бывшей УССР в комментариях западных СМИ обсуждались такие темы, как «усиление военного сотрудничества Китая с Россией» и «усиление военного присутствия Китая в Арктике». Но все это всего лишь «предположения», сказал он. В белой книге Китая «Арктическая политика Китая» четко указано, что Китай выступает за мирное использование Арктики и привержен поддержанию и продвижению мира и стабильности в Арктике.

Представитель Министерства иностранных дел Китая также заявил в августе, что Китай уважает суверенитет, суверенные права и юрисдикцию арктических государств в этом регионе и активно осуществляет международное сотрудничество с различными сторонами для защиты окружающей среды и содействия устойчивому развитию в Арктике, руководствуясь основными принципами «уважения, сотрудничества, беспроигрышные результаты и устойчивость».