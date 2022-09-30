Курск, 30 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Жители Северо-Западного района Курска остались без света из-за аварии утром 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

Как уточняется, по предварительным данным, причиной аварии стало обгорание шлейфа на линии 110 КВл.

Специалисты обещают восстановить подачу электроснабжения в самое ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Иркутской области несколько населённых пунктов остались без света из-за снегопада.