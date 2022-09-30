Часть Курска обесточена из-за аварии
Курск, 30 сентября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Жители Северо-Западного района Курска остались без света из-за аварии утром 30 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Курской области.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Света нет
Как уточняется, по предварительным данным, причиной аварии стало обгорание шлейфа на линии 110 КВл.
Специалисты обещают восстановить подачу электроснабжения в самое ближайшее время.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Иркутской области несколько населённых пунктов остались без света из-за снегопада.