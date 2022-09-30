Джакарта, , 09:04 — REGNUM Командующий вооруженными силами Индонезии генерал Андика Перкаса приказал Военно-воздушным силам подготовить воздушный парад к 77-й годовщины вооруженных сил 5 октября 2022 года, сообщает Kompas.

Истребитель ВВС Индонезии U.S. Air Force

На параде продемонстрируют восемь истребителей F-16 из 16-й воздушной эскадрильи Лануда Росмина Нурджадина и 14-й воздушной эскадрильи Лануда Исвахджуди, шесть самолетов kt 1 Wong Bee и восемь комбинированных вертолетов.

Во время воздушного парада восемь истребителей F-16 пролетят над местом проведения мемориальной церемонии в государственном дворце Джакарты.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Тунисе на встрече с министром внутренних дел Туниса Тауфиком Сарафуддином обсудил усилия по расширению сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом.

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