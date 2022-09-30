Тбилиси, , 09:03 — REGNUM То, как в Белоруссии освещалась поездка президента страны Александра Лукашенко в Абхазию, свидетельствует о том, что в Минске не собираются признавать её независимость. Об этом 29 сентября на телеканале «Палитраньюз» заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот жест сам по себе является указателем того, что мы можем иметь надежду в связи с сохранением политики непризнания, и в этом плане, конечно, с нашей стороны всё должно быть сделано», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что Тбилиси расценивает поступок Лукашенко как недружественный шаг и нарушение закона «об оккупации». Тем не менее, грузинским властям нужно не переусердствовать в давлении на Минск, чтобы там так и не признали независимость Абхазии.

Кобахидзе не согласен с требованием ряда оппозиционных политиков предпринять жёсткие шаги в отношении Белоруссии. Он считает, что вызов белорусского посла в МИД Грузии и официальные заявления — достаточные меры. В противном случае, по мнению лидера «Мечты», Лукашенко может признать суверенитет Абхазии.

Напомним, Лукашенко 28 сентября посетил госдачу «Пицунда». Он завил, что этот визит может стать первым «кирпичиком» в признании независимости Абхазии.

Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз осудил визит Лукашенко в Абхазию