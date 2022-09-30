Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В Екатеринбурге финансово-юридическое агентство оштрафовано на 10 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Административное наказание юридическое лицо получило за нарушение законодательства о противодействии коррупции. Следствие установило, что в 2019–2021 годах директору агентства передавали персональные данные клиентов банка. Такая информация была необходима юридическому лицу для дальнейшего навязывания людям юридических услуг.

За предоставление данных директор регионального центра банка получил 1,6 млн рублей. Ранее суд приговорил участников преступной деятельности к трём с половиной и четырём годам лишения свободы. Директор банка также обязан выплатить 5 млн рублей в доход государства.