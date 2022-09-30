Пермь, 30 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. В Пермском крае за восемь месяцев 2022 года выявлен один случай бешенства у животных. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Лиса

В Прикамье отмечено снижение числа выявленных заболеваний бешенством. В январе-августа прошлого года зафиксировано три случая.

В регионе преобладает бешенство среди лис и домашних животных. Случаев заболевания бешенством сельскохозяйственных животных не зарегистрировано.

Добавим, за восемь месяцев 2022 года от нападений агрессивных животных в Пермском крае пострадали 3124 человека, в том числе 910 детей. Число пострадавших от укусов сократилось на 1,11% по сравнению с 2021 годом.