Донецк, 30 сентября 2022, 09:03 — REGNUM Краснолиманское направление остаётся самым сложным на фронте, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин выразил надежду, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остается напряженной, предпринимаются попытки наступления со стороны ВСУ.
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