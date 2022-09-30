Пушилин назвал краснолиманское направление по линии фронта самым сложным
Донецк, 30 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Краснолиманское направление остаётся самым сложным на фронте, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Александр Погожев ИА REGNUM
Въезд в Красный Лиман
«По линии фронта самое сложное направление Краснолиманское остаётся», — сообщил он в телеграм-канале.
Пушилин выразил надежду, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остается напряженной, предпринимаются попытки наступления со стороны ВСУ.
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