Донецк, 30 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Краснолиманское направление остаётся самым сложным на фронте, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Погожев ИА REGNUM Въезд в Красный Лиман

«По линии фронта самое сложное направление Краснолиманское остаётся», — сообщил он в телеграм-канале.

Пушилин выразил надежду, что в ближайшем будущем обстановка изменится в пользу союзных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель администрации главы ДНР Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остается напряженной, предпринимаются попытки наступления со стороны ВСУ.

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