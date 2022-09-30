Саранск, , 09:02 — REGNUM Предпринимателям, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, нужно помочь сохранить свой бизнес. Об этом 29 сентября написал глава Мордовии Артём Здунов в своём телеграм-канале.

Артём Здунов E-dag.ru

«Мобилизованным предпринимателям необходимо помочь сохранить свой бизнес. Поручил уполномоченному по правам предпринимателей в Мордовии внимательно прорабатывать все обращения, по каждому призывнику-предпринимателю дать конкретное решение», — указал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Мордовии Артём Здунов написал, что всё необходимое для воинской службы закупят для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей региона власти республики.