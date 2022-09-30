Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Только официальное расследование сможет установить, что именно произошло на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», и кто несёт за это ответственность. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 29 сентября в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой.

Ллойд Остин NATO North Atlantic Treaty Organization

«Что касается ущерба, который был причинён трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счёт существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло», — сказал Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.

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