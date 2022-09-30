Глава Пентагона заявил о «множестве спекуляций» вокруг «Северных потоков»
Вашингтон, 30 сентября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Только официальное расследование сможет установить, что именно произошло на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», и кто несёт за это ответственность. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 29 сентября в ходе совместной пресс-конференции со своим филиппинским коллегой.
«Что касается ущерба, который был причинён трубопроводу… Откровенно говоря, на данный счёт существует много спекуляций, однако, пока официальное расследование не завершится, никто не может с уверенностью определить, что именно там произошло», — сказал Остин.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября сразу на двух газопроводах, предназначенных для экспорта российского газа в Европу, произошли аварии. Две утечки газа выявлены на «Северном потоке», ещё одна — на «Северном потоке 2». Власти Германии, Дании и Швеции не исключают диверсию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был «некий акт» — не исключено, что это террористическая акция с вовлечением какого-либо государства.
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