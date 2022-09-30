Чебоксары, , 09:01 — REGNUM В Аликовском районе Чувашии главу администрации лишили полномочий через суд из-за конфликта интересов. Разбирательства проходили в судах, точку в деле поставил Верховный суд республики, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Чиновники Иван Шилов © ИА REGNUM

Надзорное ведомство выявили конфликт интересов в конце 2021 года при проверке деталей заключения дорожных контрактов на содержание и ремонт дорог. По данным правоохранителей, между администрацией Аликовского района и индивидуальным предпринимателем, являющимся сыном супруги сити-менеджера, в 2019–2021 годах заключены договоры на выполнение работ для нужд муниципалитета, а также муниципальные контракты на общую сумму 42 млн рублей.

«Главой администрации района меры по урегулированию возникшего конфликта интересов не приняты. Обязанность по отказу в заключении контрактов и уведомление о возможном конфликте интересов не исполнена», — поясняют в прокуратуре.

В адрес депутатского корпуса Аликовского района было внесено представление с требованием об увольнении главы администрации из-за утраты доверия.

Также прокуратура вышла с суд с аналогичными требованиями. Суд первой инстанции удовлетворил иск надзорного ведомства, после чего защита обжаловала решение. Апелляция в Верховном суде Чувашии была рассмотрена 28 сентября 2022 года: суд вынес решение о прекращении полномочий главы администрации Аликовского района вследствие допущенного конфликта интересов.

Определение вступило в силу. В прокуратуре сообщают, что данное лицо уже не занимает должность главы администрации Аликовского района.

Напомним, что ранее в администрации одного из поселений Красночетайского района Чувашии при строительстве системы водоснабжения выявлен конфликт интересов.

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Как сообщало ИА REGNUM , в июне 2022 года стало известно, что в Чебоксарах главе администрации внесено представление после выявления возможного конфликта интересов.

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