Уфа, 30 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Директора и трёх бухгалтеров одного из колледжей Башкирии заподозрили в мошенничестве и неправомерном обороте платежей. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба МВД по региону.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Деньги

По версии сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ишимбайскому району Башкирии, 62-летний подозреваемый директор колледжа в 2018 году увеличил заработную плату своим подчинённым (был подписан соответствующий приказ и платежные поручения).

В материалах дела указано, что при этом работники о повышении зарплаты не знали.

«В течение всего этого года они получали зарплату в прежнем объёме. Разницу, возникшую после повышения зарплаты, забирали себе руководитель и трое бухгалтеров. Они составляли поручения о переводе этих денег на свои счета. За год действия такой схемы ими похищено более 800 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.