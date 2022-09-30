Донецк, 30 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли два мирных жителя погибли, сообщает 30 сентября штаб территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ

«За минувшие сутки, с 08.00 29 сентября до 08.00 30 сентября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще пять мирных жителей получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 сентября киевские каратели обстреляли четыре района Донецка.

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