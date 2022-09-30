Москва, , 08:59 — REGNUM В Москву и Подмосковье в первые выходные второго месяца осени — 1 и 2 октября — придёт атлантический циклон, заявив о себе обложным дождём и туманом, передают 30 сентября «Метеоновости».

Туман над Москвой Василий Иванов © ИА REGNUM

В субботу ожидаются ливневые дожди. Южный ветер усилится до 10-15 м/с. При этом воздух после ночных +7… +10 °С, в дневные часы прогреется до +12… +17 °С.

В воскресенье осадков станет меньше, но температура понизится до +10… +15 °С. Циклон сместится на северо-восток, сохранив низкую облачность, переходящую в густой туман.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь.

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