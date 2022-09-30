Канберра, 30 сентября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. С 14 октября Австралия отменяет обязательный пятидневный домашний карантин для инфицированных вирусом COVID-19, заявил 30 сентября премьер-министр Энтони Албаниз, несмотря на то, что некоторые врачи предупреждают о риске для населения, как передает агентство Reuters.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самоизоляция

Решение позволить зараженным австралийцам самим определять, нужна им изоляция или нет, снимает одно из последних пандемических ограничений.

«Нам нужны меры, которые способствуют повышению устойчивости и наращиванию потенциала и уменьшают зависимость от вмешательства правительства», — сказал Албаниз журналистам после заседания национального кабинета министров.

После отмены обязательной изоляции те, кто решится изолировать себя добровольно, не будут получать оплату, поскольку, по словам Албаниза, «правительство не может вечно платить людям зарплату».

Но австралийские врачи предупредили, что отмена обязательного карантина подвергает риску население.

«Это досадно. Вообще это довольно мрачная новость. Знаете, это нелогично и неинформированно, и я со своей стороны нахожу это прискорбным», — сказал профессор Брендан Крэбб, микробиолог и руководитель Института Бернета, в интервью телеканалу ABC.

Президент Австралийской медицинской ассоциации Стив Робсон согласился с этим мнением.

«Я думаю, что люди, которые настаивают на сокращении сроков изоляции, не обладают научной грамотностью», — сказал Робсон накануне решения правительства.