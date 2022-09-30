Саранск, 30 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Всё необходимое для воинской службы закупят для призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Мордовии власти республики. Об этом 29 сентября сообщил глава региона Артём Здунов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Нашим ребятам, которые сейчас проходят боевое слаживание, закупаем всё необходимое для воинской службы. С ними находится наш сотрудник, он формирует перечень — что им потребуется на передовой. Это тёеплое бельё, предметы первой необходимости, медикаменты. Закупим для всех кнопочные телефоны, никто не останется без связи с родными», — написал он.

Кроме того, Здунов уточнил, что свою помощь в этом вопросе уже предложили добровольцы, которые уже начали собирать посылки.

«Организуем пункты сбора во всех районах, чтобы каждый мог от себя отправить посылку для бойцов», — добавил глава Мордовии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров написал, что экипировкой снабдят призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей области власти региона.