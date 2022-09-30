Иркутск, , 08:55 — REGNUM Сложную операцию по удалению ангиофибромы у подростка провели хирурги в Иркутске, сообщает 30 сентября министерство здравоохранения Приангарья.

Приангарье. Сложная операция по удалению ангиофибромы у подростка Минздрав Иркутской области

Операцию провели врачи оториноларингологического отделения Ивано-Матренинской детской клинической больницы совместно с коллегами из Областного онкологического диспансера. Пациент из Братска поступил в ЛОР отделение ГИМДКБ с рецидивирующим новообразованием сложной анатомической локализации.

Ангиофиброма — опухоль доброкачественная, однако она достаточно агрессивная, ее развитие чревато жизнеугрожающими кровотечениями.

«В Областном онкологическом диспансере совместно с опытным ангиохирургом Павлом Жуковым была выполнена эндоваскулярная эмболизация сосудов максиллярной артерии микросферами ПВА. Операция прошла под контролем эндоскопии. В ходе операции использованы кровосберегающие методики: управляемая гипотония, гемодилюция, биполярная коагуляция сосудов. Опухоль удалось удалить полностью единым блоком», — пояснила заведующаяоториноларингологическим отделением ГИМДКБ Галина Борисенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области до конца 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена, для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое. Также регион продолжает строить новые ФАПЫ.

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