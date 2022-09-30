Якутск, , 08:56 — REGNUM Жители Якутии продолжают активно сообщать о нарушениях и недочётах, допущенных в ходе частичной мобилизации. Обращения поступают в специально созданный при региональной Общественной палате координационный центр, их уже 179, сообщили в оперштабе региона.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По всем заявлениям ведется адресная работа, заверил председатель республиканской Общественной палаты Николай Бугаев. На брифинге он также рассказал, что в регионе продолжается сбор экипировки для военнослужащих и призвал якутян принять в нём участие.

«Я призываю всех подключиться к сбору дополнительной экипировки», — отметил Николай Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии передают в военкоматы очень много обращений, которые там не успевают рассматривать. Об этом рассказал военный комиссар республики Александр Авдонин.