Оренбург, , 08:53 — REGNUM В Оренбургской области за неделю (19-26 сентября) отмечен рост розничных цен на автомобильное топливо. Информацию об этом опубликован Оренбургстат 30 сентября.

На АЗС 40.мвд.рф

Литр бензина вырос на 0,42% — с 49,19 рубля до 49,39 рубля. Подорожал бензин всех марок. Цена на дизтопливо осталась неизменной.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 увеличилась на 0,41%, АИ-95 — на 0,37%, АИ-98 — 0,67%. Стоит отметить, осеннее подорожание топлива началось с 12 сентября. Тогда рост составил 0,47%.