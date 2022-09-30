Казань, 30 сентября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. К недвижимости в Татарии наибольший интерес проявляют жители Башкирии и Ульяновской области. Об этом сообщает Росреестр РТ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Также спрос на объекты недвижимости в Татарии регистрируется среди жителей Самарской области, Чувашии, Москвы и Московской области, Удмуртии, Югры, Марий Эл и Нижегородской области.

За восемь месяцев 2022 года в Татарии зарегистрировали 3490 заявлений на экстерриториальную регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости от жителей других регионов страны, в том числе 1224 — покупка недвижимости в Казани.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии с начала реализации федерального проекта «Электронная ипотека за 24 часа» (с 1 сентября 2021 года) зарегистрировано 24,5 тыс. ипотек.

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