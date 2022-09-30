Петропавловск-Камчатский, , 08:52 — REGNUM Принимавшие участие в прошедших с 23 по 27 сентября референдумах жители Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей несмотря на бомбёжки, угрозы шли и голосовали за своё будущее, за право говорить на своём родном языке, за право молиться в церкви, где их крестили, за право поклоняться предкам, которые положили свои головы за наше Отечество. Эти люди под страхом смерти доказали, что они имеют право называть себя русскими, считает руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева на Камчатке Андрей Лиманов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Восемь лет эти люди подвергались унижениям, их пытались сломить, заставляя жить в подвалах, но они всему миру доказали, что имеют чувство собственного достоинства, что они даже, несмотря на смертельную опасность, готовы идти голосовать за право называться русским», — цитирует Андрея Лиманова пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей.