Магадан, 30 сентября, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Магадане 30 сентября состоялся митинг-концерт «Мы Вместе» в поддержку итогов референдумов, сообщили в городской мэрии.

Мэрия Магадана Митинг в Магадане

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Колымчане на Театральной площади собрались в поддержку прошедших референдумов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

Почти 3 тыс. человек с флагами, плакатами «Мы за единство» и «Добро пожаловать домой» выразили солидарность с решением жителей территорий б. УССР и Донбасса о воссоединении с Россией.

Звучали песни, царила атмосфера радости.

Как сообщало ИА REGNUM, патриотическая акция в поддержку итогов референдумов о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации состоится в Самаре на площади Куйбышева.