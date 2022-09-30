Пекин, , 08:52 — REGNUM Материковый Китай поднялся на 11-е место в Глобальном инновационном индексе (GII) 2022 года, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), что на одно место выше рейтинга 2021 года, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

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По данным Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), это повышение в рейтинге знаменует 10-е последовательное восхождение материковой части Китая по списку, в результате чего она заняла первое место среди 36 стран с доходом выше среднего. GII отслеживает самые последние глобальные инновационные тенденции и выявляет наиболее инновационные экономики в мире, ранжируя показатели инновационной деятельности примерно в 130 странах, по данным ВОИС.

Согласно отчету GII за этот год, с точки зрения субиндикаторов вклада инноваций материковая часть Китая заняла первое место по масштабам внутреннего рынка и количеству фирм, предлагающих формальное обучение.

Согласно отчету, с точки зрения субиндикаторов выпуска инноваций материковая часть Китая заняла первое место по патентам по происхождению, полезным моделям по происхождению, росту производительности труда, товарным знакам по происхождению и экспорту творческих товаров.