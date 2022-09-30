Пекин, 30 сентября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Материковый Китай поднялся на 11-е место в Глобальном инновационном индексе (GII) 2022 года, опубликованном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), что на одно место выше рейтинга 2021 года, сообщает 29 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным Национального управления интеллектуальной собственности Китая (CNIPA), это повышение в рейтинге знаменует 10-е последовательное восхождение материковой части Китая по списку, в результате чего она заняла первое место среди 36 стран с доходом выше среднего. GII отслеживает самые последние глобальные инновационные тенденции и выявляет наиболее инновационные экономики в мире, ранжируя показатели инновационной деятельности примерно в 130 странах, по данным ВОИС.

Согласно отчету GII за этот год, с точки зрения субиндикаторов вклада инноваций материковая часть Китая заняла первое место по масштабам внутреннего рынка и количеству фирм, предлагающих формальное обучение.

Согласно отчету, с точки зрения субиндикаторов выпуска инноваций материковая часть Китая заняла первое место по патентам по происхождению, полезным моделям по происхождению, росту производительности труда, товарным знакам по происхождению и экспорту творческих товаров.