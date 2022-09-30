«Вы что, дебилы?» — глава Дагестана сделал выволочку военкому Дербента
Махачкала, 30 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал сотрудников военного комиссариата города Дербента за организацию оповещения граждан о частичной мобилизации по громкоговорителю. Текст сообщения, который произносил в мегафон, разъезжая по городу на автомобиле, сотрудник военкомата, также подвергся жесткой критике.
Меликов отругал проявивших такую противозаконную инициативу сотрудников военкомата и в первую очередь самого военкома. В Сети появилось видео, на котором глава Дагестана, не скрывая эмоций, высказал свое мнение о них и их действиях, напомнив, что подобный текст попадает под статью о распространении фейков.
Позже в своем телеграм-канале Сергей Меликов объяснил свою несдержанность в выражениях тем, что это была вынужденная реакция на нарушения при проведении частичной мобилизации. Указ президента РФ необходимо исполнять в строгом соответствии с документом, подчеркнул руководитель республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Согласно указу, призыву на военную службу подлежат не все абсолютно граждане мужского пола (как объявили в военкомате Дербента), а определенные категории лиц, в первую очередь ранее проходившие службу в рядах ВС РФ, находящиеся в запасе, имеющие опыт и необходимые военно-учётные специальности (ВУС).