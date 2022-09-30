Махачкала, 30 сентября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал сотрудников военного комиссариата города Дербента за организацию оповещения граждан о частичной мобилизации по громкоговорителю. Текст сообщения, который произносил в мегафон, разъезжая по городу на автомобиле, сотрудник военкомата, также подвергся жесткой критике.

Kremlin.ru Сергей Меликов

«Всем гражданам мужского пола города Дербента срочно прибыть в военный комиссариат города Дербента, при себе иметь паспорт и военный билет», — вещал в мегафон уполномоченный.

Меликов отругал проявивших такую противозаконную инициативу сотрудников военкомата и в первую очередь самого военкома. В Сети появилось видео, на котором глава Дагестана, не скрывая эмоций, высказал свое мнение о них и их действиях, напомнив, что подобный текст попадает под статью о распространении фейков.

«Вы что, дебилы?! Как может военком Дербента с подобным текстом отправлять людей по городу? Кто их уполномочил? Это не что иное, как распространение фейковой информации, за которое предусмотрена статья в Уголовном кодексе», — отругал виновных глава Дагестана.

Позже в своем телеграм-канале Сергей Меликов объяснил свою несдержанность в выражениях тем, что это была вынужденная реакция на нарушения при проведении частичной мобилизации. Указ президента РФ необходимо исполнять в строгом соответствии с документом, подчеркнул руководитель республики.

«Мои сегодняшние эмоции по поводу самодеятельности дербентского военкомата — вынужденная реакция на нарушение моего поручения проводить частичную мобилизацию в строгом соответствии указу президента России. Это тот случай, когда никакое отхождение от правил не приветствуется», — написал Меликов в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Согласно указу, призыву на военную службу подлежат не все абсолютно граждане мужского пола (как объявили в военкомате Дербента), а определенные категории лиц, в первую очередь ранее проходившие службу в рядах ВС РФ, находящиеся в запасе, имеющие опыт и необходимые военно-учётные специальности (ВУС).