Астана, 30 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Абайская область Казахстана граничит с Россией и Китаем, и регионе нужно развивать транспортную инфраструктуру. Об этом 30 сентября объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Семее перед общественностью.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«В целях развития транспортного потенциала нашей страны мы планируем проложить железнодорожную ветку в Китай через Бахты. Мы непременно должны построить эту железную дорогу. Правительство занимается этим вопросом», — сказал Токаев.

Он сообщил, что в области планируется создать логистический парк, поэтому нужно развивать транспортные маршруты. В регионе будут отремонтированы два моста и в течение трёх лет построен новый.

Напомним, 20 ноября в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Токаев начал проводить рабочие поездки по регионам.