Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Российские самолёты Су-25 вместе с казахстанскими Су-30СМ окажут поддержку с воздуха Коллективным силам ОДКБ на учениях в Казахстане. Об этом 30 сентября сообщили в объединённом пресс-центре учений ОДКБ.

Александр Погожев ИА REGNUM Су-25

«В ходе активной фазы совместного учения экипажи штурмовиков отработают поиск и уничтожение объектов условного противника, выполнив пуски неуправляемых авиационных ракет С-8 по мишеням на полигоне Матыбулак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские военно-транспортные вертолёты Ми-8 обеспечат высадку воздушного десанта тактическим способом для усиления боевой мощи основных сил.

Су-25 и Ми-8 находятся на вооружении объединённой российской военной базы «Кант», которая является частью Коллективных сил и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства стран ОДКБ.

Напомним, на территории Казахстана с 26 сентября по 13 октября проводятся командно-штабные учения «Взаимодействие-2022», специальные учения «Поиск-2022» и «Эшелон-2022».