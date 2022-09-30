Самара, 30 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Экипировкой снабдят призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации жителей Самарской области власти региона. Об этом 29 сентября сообщил губернатор области Дмитрий Азаров.

Информационный центр правительства Тюменской области Дополнительная экипировка

«Тут и сомнений не может быть. Мы армии помогаем на постоянной основе — и действующим соединениям, и вновь формируемым, таким как Самарской батальон. Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем предметами, необходимыми в полевых условиях. По согласованию с армией предоставим все необходимое — рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и так далее», — приводит его слова РИА Новости.

Также указывается, что в пресс-службе областного правительства указали, что средства для такой экипировки будут выделены из резервного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации из Пензенской области по поручению губернатора региона будут получать набор необходимых вещей.