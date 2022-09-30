Москва, 30 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Социальный вектор развития России продолжает усиливаться даже на фоне очередной волны геополитической напряженности, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Финансовые ресурсы страны сегодня очень прочны и экономическая конъюнктура, стабильное развитие позволяют реализовывать новые программы правительства во благо повышения качества жизни пожилых людей.

На помощь пришел и стабильный, умеренно сильный рубль. С начала января доллар потерял к рублю почти 21% своей стоимости, а евро — более 40%. Цены с мая перестали расти, четвертый месяц подряд Россия живет на фоне дефляции.

Победа над инфляцией снимает сложные вопросы по гонке на выживание социально незащищённых слове населения. Если текущий год закончится вполне успешно, то годовая инфляция в России может и не превысить 10%.

Любое повышение пенсий теперь находится под пристальным контролем прогрессивно обновленного и сбалансированного правового поля, пенсионерам теперь гарантируется индексация не ниже уровня инфляции.

Другой вопрос, что прожить сегодня пожилому человек на 21 тыс. рублей непросто, справедливым минимальным уровнем пенсии должен быть ориентир в 40 тыс. рублей.

Вполне очевидно, что его можно достичь в течение нескольких лет и это очень важно сделать, не теряя стоимости рубля» — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минтруда Антон Котяков заявил, что в России страховые пенсии по старости с 1 января 2023 года проиндексируют на 4,8%.

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