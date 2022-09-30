Якутск, , 08:55 — REGNUM В три воинские части отправлены представители Общественной палаты Якутии. Общественники уже работают в Приморье и Хабаровском крае, и в ближайшее время будут командированы в Бурятию, рассказал на брифинге 30 сентября председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев.

Частичная мобилизация Официальный портал Правительства Ростовской области

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Членов общественной палаты отправляют в другие регионы для работы в воинских частях, в том числе по обращениям, которые поступают в координационный центр республики по вопросам мобилизации. В том числе жалобы на условия проживания получены от военнослужащих республики, находящихся в Хабаровском крае, их видео из казарм распространяется в соцсетях.

«Представители общественной палаты Якутии в данный момент работают в воинских частях Приморского и Хабаровского краев. Завтра планируется вылет представителя Общественной палаты в Бурятию», — заверил Николай Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, координирует сборы на военную службы резервистов из Якутии будет специально созданный центр. Структуру создала общественная палата республики.