Уфа, 30 сентября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Специализированную программу поддержки предприятий, занятых в производстве товаров для обеспечения фронтовых нужд, разрабатывают в Башкирии. Об этом сообщил премьер-министр правительства БашкирииАндрей Назаров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что этот вопрос обсуждался на совещании с предприятиями Башкирии по обеспечению устойчивого функционирования в условиях частичной мобилизации.

Назаров отметил, что руководству региона предстоит выработать схему взаимодействия крупных предприятий, бизнеса, Военного комиссариата Башкирии и регионального правительства.

«В принципе, мы этим уже начали заниматься, и оперативно отрабатываем запросы, поступающие напрямую. Это очень важно — быть открытым и всецело участвовать в разрешении вопросов, возникающих у наших предприятий», — сообщил он.

Назаров напомнил, что для оперативного реагирования на ситуацию в экономике и социальной сфере в Башкирии был создан оперативный штаб, работает антикризисный проектный офис. Минтруд Башкирии совместно с Госинспекцией труда ежедневно проводят мониторинги рисков высвобождения работников организаций.

Чиновник также сообщил, что в новом формате работают центры занятости. Так, конкретный работник центра закреплен за каждым из 640 предприятий, заявивших об имеющихся рисках высвобождения.

Назаров отметил, что в республике сформировали реестры 2 482 работодателей, которые имеют потребности в сотрудниках и готовые принять 31,6 тысячи работников. При этом 177 организаций заявили о готовности принять на временную работу 605 сотрудников посредством их перевода от другого работодателя.

Премьер-министр Башкирии также сообщил, что из средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на уменьшение напряженности на рынке труда, выделят около 1,5 млрд рублей.

Назаров напомнил, что значительную часть государственной поддержки оказывает фонд развития промышленности Башкирии. Общая капитализация этого фонда составляет свыше 1,8 млрд рублей.

По его словам, региональным фондом развития промышленности разрабатывается спецпрограмма поддержки предприятий, которые заняты в производстве товаров для обеспечения фронтовых нужд.

«Займ будет предоставляться под 1% годовых», — пояснил чиновник.

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