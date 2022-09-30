Москва, 30 сентября, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Пекин намерен продолжить поддерживать развитие российского Дальнего Востока. Об этом 30 сентября заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«Китай будет и далее поддерживать развитие российского Дальнего Востока и участвовать в нём, способствовать достижению весомых результатов российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке», — подчеркнул в беседе с РИА Новости китайский дипломат.

Он также добавил, что КНР намерена в полной мере использовать площадку Восточного экономического форума для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с Россией в разных сферах. В частности, речь идёт о взаимодействии в области торговли, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктурного строительства, науки и техники, образования, здравоохранения, культуры и других.

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Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по август 2022 года объём торговли между Россией и Китаем превысил $117,2 млрд, что на 31,4% превышает данные за аналогичный период 2021 года. Как заявил китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй, по итогам года товарооборот между странами может достигнуть рекордного уровня.

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