Иркутск, , 08:43 — REGNUM Снегопад в Иркутской области 30 сентября добавил немало проблем на дорогах. Также, как сообщает территориальное СУ СК РФ, при прохождении фронта неблагоприятных погодных явлений, сопровождающихся выпадением мокрого снега и снега, в 17 населенных пунктах Тайшетского района произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматической защиты высоковольтных линий.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работы по восстановлению находятся на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области. Действует оперативный штаб для координации привлекаемых сил и средств. Гарнизоны районов, попадающих в зону действия прохождения фронта, переведены на усиленный вариант несения службы.

По уточненной информации, обратное подключение будет проводиться по окончании прохождения комплекса опасных метеоявлений. Задействованы аварийно-восстановительные бригады сетевых компаний.

Как сообщало

, снег в Иркутске выпал накануне, 29 сентября. Днем ранее в южных районах области отмечались сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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