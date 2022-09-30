Иркутск, 30 сентября, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Снегопад в Иркутской области 30 сентября добавил немало проблем на дорогах. Также, как сообщает территориальное СУ СК РФ, при прохождении фронта неблагоприятных погодных явлений, сопровождающихся выпадением мокрого снега и снега, в 17 населенных пунктах Тайшетского района произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматической защиты высоковольтных линий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Работы по восстановлению находятся на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области. Действует оперативный штаб для координации привлекаемых сил и средств. Гарнизоны районов, попадающих в зону действия прохождения фронта, переведены на усиленный вариант несения службы.

По уточненной информации, обратное подключение будет проводиться по окончании прохождения комплекса опасных метеоявлений. Задействованы аварийно-восстановительные бригады сетевых компаний.

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