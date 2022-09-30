Оренбург, , 08:43 — REGNUM В Оренбургской области суд рассмотрел дело бывшего фитосанитарного инспектора о коррупционном преступлении, сообщили 30 сентября в СУ СКР по региону.

Приговор Argumenti.ru

Бывший госинспектор Орского межрайонного отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Оренбургской области признан виновным в получении должностным лицом лично крупной взятки за совершение незаконных действий.

Установлено, что фигурант уголовного дела 2019–2021 годы получил от представителей фирм деньги, которые являлись вознаграждением за выдачу карантинных и фитосанитарных сертификатов без проведения отбора проб и организации лабораторного исследования образцов на партии продукции. Общая сумма взяток составила 358 тыс. рублей.

Экс-инспектор заключил досудебное соглашение со следствием. Дело рассмотрено в особом порядке. Суд вынес приговор о назначении трёх лет лишения свободы условно со штрафом в размере 550 тысяч рублей.

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