Контракт на поставки СПГ с «Сахалина-2» подписала Tohoku Electric Power
Токио, 30 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» подписала японская энергетическая компания Tohoku Electric Power. Об этом 30 сентября сообщает агентство Kyodo.
По его данным, новый контракт сохраняет условия прежнего соглашения. Tohoku Electric Power закупает около 420 тыс. тонн СПГ в год, что составляет порядка 10% от потребности энергетического предприятия в этом виде топлива.
Контракты с новым оператором проекта «Сахалин-2» перезаключили японские компании Tokyo Gas, Kyushu Electric Power и JERA, которая является совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.
Напомним, в общем объёме используемого Японией СПГ доля Российского газа составляет 8,8%. Практически весь этот объём поступает в Японию с «Сахалина-2».
Читайте также: Эксперт разъяснил, почему «Сахалин — 2» выдержал санкционное давление