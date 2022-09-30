Токио, 30 сентября, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) с новым российским оператором проекта «Сахалин-2» подписала японская энергетическая компания Tohoku Electric Power. Об этом 30 сентября сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

По его данным, новый контракт сохраняет условия прежнего соглашения. Tohoku Electric Power закупает около 420 тыс. тонн СПГ в год, что составляет порядка 10% от потребности энергетического предприятия в этом виде топлива.

Контракты с новым оператором проекта «Сахалин-2» перезаключили японские компании Tokyo Gas, Kyushu Electric Power и JERA, которая является совместным предприятием Tokyo Electric Power и Chubu Electric Power.

Напомним, в общем объёме используемого Японией СПГ доля Российского газа составляет 8,8%. Практически весь этот объём поступает в Японию с «Сахалина-2».

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