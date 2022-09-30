Москва, 30 сентября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Российские переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Верба» и «Игла» в ходе спецоперации сбили треть всей уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ, заявил главнокомандующий Сухопутными войсками Вооруженных сил России генерал армии Олег Салюков.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЗРК

«В поражении внезапно появляющихся воздушных целей на малых и предельно малых высотах на переднем крае хорошо зарекомендовали себя ПЗРК «Игла» и «Верба», на долю которых приходится треть уничтоженной пилотируемой авиации ВСУ», — сказал он в интервью «Красной звезде».

По его словам, свою эффективность по борьбе с беспилотниками и РСЗО также показали ЗРС С-300В, ЗРК «Бук-МЗ» и «Тор-М2».