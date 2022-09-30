Гонконг, Китай, 30 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В пятницу 30 сентября азиатские фондовые рынки продолжили свое движение к тому, чтобы сентябрь стал худшим месяцем с начала пандемии COVID-19, а на валютных рынках сохранялась тревога из-за опасений по поводу глобальной рецессии и растущего геополитического риска, как передает агентство Reuters.

Rafael Matsunaga Биржа

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI почти не изменился, поскольку отскок акций в Гонконге и среди голубых фишек материкового Китая компенсировал падение в других странах. Японский Nikkei снизился на 1,6%.

Некоторое облегчение принесли данные о производственной активности в Китае, которые превзошли ожидания рынка: производственный сектор вернулся к росту в сентябре после сокращения в течение двух месяцев.

Тем не менее за месяц азиатские показатели продемонстрировали ошеломляющее падение на 12,5% — самое большое с марта 2020 года, когда пандемия COVID-19 повергла финансовые рынки в хаос.

Для гонконгских акций этот квартал, вероятно, станет худшим с 2001 года, а китайские голубые фишки завершат сентябрь с самыми большими квартальными потерями с момента обвала фондового рынка в 2015 году.

«Тревожная триада — повышение ставок, замедление роста и крепкий доллар — усилилась, — сказал главный стратег по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона в Goldman Sachs Тимоти Моу. — Мы еще больше снижаем наши прогнозы и ожидаем, что в течение следующих двух кварталов региональные показатели останутся на прежнем уровне».