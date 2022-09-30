Пенза, , 08:39 — REGNUM Призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации из Пензенской области по поручению губернатора региона будут получать набор необходимых вещей. Об этом 29 сентября написал глава Пензенской области Олег Мельниченко в своём телеграм-канале.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

Как указал Мельниченко, у российских бойцов должно быть лучшее обмундирование и самое современное вооружение для решения поставленных задач, и Минобороны России обеспечивает их всем необходимым.

«Пензенская область вносит свой весомый вклад в наше общее дело. Принял решение о дополнительном снабжении наших земляков, призванных в рамках частичной мобилизации, необходимыми вещами за счет регионального бюджета. По моему поручению каждому будут выданы по два комплекта нательного и термобелья, рюкзак, спальный мешок, коврик-пенка, медицинская аптечка. Если возникнет потребность в других вещах, подключимся и обеспечим», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что добровольцу, готовому пойти на военную службу для участия в специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, помог губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.