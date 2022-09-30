Ульяновск, , 08:39 — REGNUM В Ульяновской области вынесен обвинительный приговор членам банды, которые вымогали деньги и похищали людей. От их действий с июня по ноябрь 2019 года пострадали 12 человек, сообщает следственное управление СКР по региону.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстали семь участников банды, организатором которой считают двоих осуждённых. По данным правоохранителей, в июне 2019 года на улице в посёлке Мулловка фигуранты уголовного дела похитили двух местных жителей, вывезли их в багажнике «Порше Кайен» в лес, избили и, угрожая травматическим пистолетом, требовали 100 тыс. рублей.

«Нападавшие связали мужчин и оставили на ночь в смотровой гаражной яме. Отпустили их только после того, как супруга одного из потерпевших перевела часть суммы», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в июле 2019 года в Димитровграде члены банды похитили двух девушек, которых избили и урожая травматическим пистолетом требовали передачи 50 тыс. рублей. Нападавшие скрылись, увидев проезжавший мимо полицейский патруль.

Также правоохранители установили, что в октябре 2019 года возле торгового центра в Ульяновске злоумышленники под предлогом покупки сотового телефона встретились с местным жителем, которого усадили в машину и избили битой, забрав мобильник и заставить перечислить им с карты более 55 тыс. рублей.

Установлено 17 эпизодов преступных действий участников банды. Пострадавшими по делу проходят 12 жителей Ульяновской и Самарской областей.

Суд признал мужчин виновными в создании банды (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), похищении человека (пп. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (пп. «а», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Приговором суда организаторам банды назначено 15 и 17 лет колонии строгого режима, остальным — от 6,5 до 14 лет колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Ульяновске расследовали уголовное дела в отношении членов преступной группы, которую подозревают в вымогательстве денег у жителей города. У фигурантов уголовных дел были обнаружены обрез, боевые пистолеты, травматическое оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года Ульяновской области вступил в силу приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в вымогательстве и похищении человека. Пострадавшего вывезли на кладбище, требуя у него деньги.

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