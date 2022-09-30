Ульяновск, 30 сентября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Ульяновской области вынесен обвинительный приговор членам банды, которые вымогали деньги и похищали людей. От их действий с июня по ноябрь 2019 года пострадали 12 человек, сообщает следственное управление СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстали семь участников банды, организатором которой считают двоих осуждённых. По данным правоохранителей, в июне 2019 года на улице в посёлке Мулловка фигуранты уголовного дела похитили двух местных жителей, вывезли их в багажнике «Порше Кайен» в лес, избили и, угрожая травматическим пистолетом, требовали 100 тыс. рублей.

«Нападавшие связали мужчин и оставили на ночь в смотровой гаражной яме. Отпустили их только после того, как супруга одного из потерпевших перевела часть суммы», — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в июле 2019 года в Димитровграде члены банды похитили двух девушек, которых избили и урожая травматическим пистолетом требовали передачи 50 тыс. рублей. Нападавшие скрылись, увидев проезжавший мимо полицейский патруль.

Также правоохранители установили, что в октябре 2019 года возле торгового центра в Ульяновске злоумышленники под предлогом покупки сотового телефона встретились с местным жителем, которого усадили в машину и избили битой, забрав мобильник и заставить перечислить им с карты более 55 тыс. рублей.

Установлено 17 эпизодов преступных действий участников банды. Пострадавшими по делу проходят 12 жителей Ульяновской и Самарской областей.

Суд признал мужчин виновными в создании банды (чч. 1, 2 ст. 209 УК РФ), похищении человека (пп. «а», «в», «г», «ж», «з» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ), вымогательстве (пп. «а», «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и разбое (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Приговором суда организаторам банды назначено 15 и 17 лет колонии строгого режима, остальным — от 6,5 до 14 лет колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Ульяновске расследовали уголовное дела в отношении членов преступной группы, которую подозревают в вымогательстве денег у жителей города. У фигурантов уголовных дел были обнаружены обрез, боевые пистолеты, травматическое оружие.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года Ульяновской области вступил в силу приговор в отношении местного жителя, которого признали виновным в вымогательстве и похищении человека. Пострадавшего вывезли на кладбище, требуя у него деньги.

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