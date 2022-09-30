Петропавловск-Камчатский, 30 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. После воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией у людей освобожденных территорий бывш. УССР начнётся нормальная жизни в мирных условиях. Они элементарно перестанут бояться, прятаться, перестанут гибнуть дети. А Россия станет больше с географической точки зрения и прирастёт человеческим капиталом, считает заместитель председателя благотворительного фонда помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» Марианна Колыбина.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Безусловно, нужно будет восстанавливать разрушенные территории, налаживать жизнь людей. Но это исконно наши земли, на которых живут наши русские люди, и мы должны это сделать, не имеем права отказаться от своих братьев. На протяжении порядка 30 лет территория бывш. УССР разворовывалась. Когда мои дети туда приезжали, то видели там остатки Советского Союза, а не современные здания и объекты инфраструктуры. Многие мои друзья с территории бывш. УССР все эти годы приезжали к нам на Камчатку на заработки», — цитирует Марианну Колыбину пресс-служба правительства Камчатки

Как сообщало ИА REGNUM, Российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией суверенитета и независимости Херсонской и Запорожской областей.