Москва, , 08:34 — REGNUM В 2022 году Федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом больше 0,9% ВВП. Об этом эфире телеканала «Россия 1» заявил министр финансов Антон Силуанов.

ВВП России Investprofit.info

По его словам, Минфин такой результат и ожидал. «Но прогнозная цифра в 0,9% ВВП может и подрасти, потому что в текущем году возникают новые задачи», — уточнил Силуанов.

Также глава Минфина пообещал, что в ближайшие три года уровень налогов для граждан РФ не изменится, несмотря на то, что в 2023 году потребуются дополнительные ресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года сокращение ВВП России замедлилось до 4,3%.

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