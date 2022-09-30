Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Главный инфекционист США Энтони Фаучи и его супруга Кристин Грейди за время пандемия коронавирусной инфекции увеличили свое благосостояние на $5 млн, сообщает со ссылкой на доклад надзорной организации 29 сентября New York Post.

Энтони Фаучи The White House

В докладе некоммерческой организации OpenTheBooks указывается, что совместное состояние Фаучи и супруги увеличилось с $7,5 млн в 2019 году до $12,6 млн в 2021 году.

«Несмотря на то, что он стал спорной фигурой, система щедро вознаградила доктора Фаучи», — отметил генеральный директор компании Адам Анджеевски.

«Хотя доктор Фаучи был государственным чиновником более 55 лет, состояние его семьи резко возросло во время пандемии», — добавил он.

Из отчета организации следует, что увеличение благосостояния пары частично произошло за счет значительного увеличения заработной платы, денежных премий и гонораров.

«Стремительный рост собственного капитала Фаучи был вызван резким увеличением заработной платы в конце карьеры, прибыльных денежных премиях, присуждаемых некоммерческими организациями по всему миру, и постоянно растущем инвестиционном портфеле», — сказал Анджеевски.

«Он самый высокооплачиваемый федеральный служащий, его пенсия в виде «золотого парашюта» за первый год является самой большой в истории федерального правительства, и он получает премии в размере $1 млн от иностранных некоммерческих организаций», — добавил он.

В прошлом году Фаучи получил прибыльные награды от некоммерческих организаций, в том числе $1 млн от Фонда Дэна Дэвида за «донесение правды с властью» и «защиту науки» во время правления администрации Дональда Трампа.