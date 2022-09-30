Состояние Фаучи и его жены за время пандемии выросло на $5 млн
Вашингтон, 30 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Главный инфекционист США Энтони Фаучи и его супруга Кристин Грейди за время пандемия коронавирусной инфекции увеличили свое благосостояние на $5 млн, сообщает со ссылкой на доклад надзорной организации 29 сентября New York Post.
В докладе некоммерческой организации OpenTheBooks указывается, что совместное состояние Фаучи и супруги увеличилось с $7,5 млн в 2019 году до $12,6 млн в 2021 году.
Из отчета организации следует, что увеличение благосостояния пары частично произошло за счет значительного увеличения заработной платы, денежных премий и гонораров.
В прошлом году Фаучи получил прибыльные награды от некоммерческих организаций, в том числе $1 млн от Фонда Дэна Дэвида за «донесение правды с властью» и «защиту науки» во время правления администрации Дональда Трампа.