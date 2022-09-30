Екатеринбург, 30 сентября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выявили нарушения при зачислении детей в первый класс. Возбуждены уголовные дела, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Ведомство установило, что при устройстве детей в школу их законные представители использовали подложные документы. В частности, в ученые заведения предоставлялись временные регистрации по месту пребывания, срок которых истекал до 1 сентября. В ходе проверки прокуратура также выявила шесть подложных свидетельств о регистрации.

По факту использования заведомо подложного документа возбуждено шесть уголовных дел. Прокуратура контролирует ход их расследования.