Сеул, , 08:34 — REGNUM Уровень поддержки политики главы Южной Кореи Юн Сок Ёля вновь опустился до рекордно низкого показателя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные исследовательской компании Gallup Korea.

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Согласно результатам опроса, проведенного с 27 по 29 сентября среди 1000 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 24%, что на 4% меньше по сравнению с опросом, проводившимся неделю назад.

Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 65% респондентов. Показатель вырос на 4%.

Известно, что уровень одобрения политики главы государства достиг 24% впервые после первой недели августа.

Эксперты отмечают, что спад показателя произошел на фоне употребления президентом нецензурного высказывания во время поездки в Нью-Йорк.

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Среди причин неодобрения участники опроса назвали: дипломатию, отсутствие опыта и квалификации, пренебрежение экономическими и другими вопросами.